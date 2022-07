Pour la première fois dans l’histoire du Tour de France, l’équipe israélienne a remporté une étape. C’est le coureur australien Simon Klark qui a apporté cette victoire à la jeune équipe Premier Tech.

Klark a remporté la cinquième épreuve qui se déroulait sur les pavés belges. Il s’agit d’un véritable exploit puisque l’équipe israélienne est loin d’être favorite dans cette compétition.

Sylvain Adams, un des propriétaires de Premier Tech a déclaré: »Bonjour Israël, nous avons des nouvelles exceptionnelles pour vous: l’équipe Premier Tech a remporté pour la première fois de son histoire une étape du Tour de France. Nous enregistrons donc une victoire dans chacun des grands tours cyclistes – en Italie, en Espagne et maintenant en France, pour notre plus grand bonheur ».

Guy Niv, le coureur israélien de l’équipe Premier Tech a fait part de son bonheur après la victoire de son coéquipier: »Je vais commencer par la fin – je ne pouvais plus tenir mon guidon dans les deux derniers tronçons de l’épreuve, j’ai des crevasses sur les deux mains, mais quand j’ai entendu à la radio que Simon avait gagné, c’était génial, je suis tellement heureux pour lui, il le mérite. Personnellement, ce n’est pas vraiment le type de course qui me convient, les pavés sont beaucoup plus hauts que ce que j’imaginais, mais je prends beaucoup de plaisir ».

La prestigieuse compétition cycliste ne fait que commencer mais déjà l’équipe israélienne considère qu’elle a gagné, cette victoire d’étape a un goût de triomphe pour elle.

Photo: Illustration