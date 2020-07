Environ dix-mille personnes – en grande immense majorité des professionnels indépendants et des chefs d’entreprises- se sont rassemblées sur la place Rabin à Tel-Aviv pour manifester contre le gouvernement à propos de leur situation économique et sociale. Bien qu’apolitique, cette manifestation a été rejointe par des militants de gauche et d’extrême gauche. Les manifestants exigent notamment que l’aide financière promise par le Premier ministre et le ministre des Finances entre enfin dans leur compte en banque. D’autres, qui travaillent dans des branches très touchées par la crise expriment leur colère et leur inquiétude. Un important cordon policier est sur place qui appelle aussi les manifestants à respecter les consignes sanitaires et les mesures-barrières.

Renonçant à la collégialité normalement requise, le ministre de la Défense Benny Gantz a affirmé sa totale solidarité avec les manifestants : « Les citoyens qui sont sortis ce soir dans les rues expriment une détresse justifiée et réelle et ils ont parfaitement le droit de la faire. En tant que gouvernement, nous avons la responsabilité de les écouter et de trouver des solutions. J’ai annoncé au Premier ministre et au ministre des Finances qu’à côté du soutien aux mesures immédiates annoncées, Bleu-Blanc exigera que soit présenté dans les plus brefs délais une politique budgétaire beaucoup plus large qui favorisera la croissance… ».

Il est indéniable qu’il y a eu des erreurs et des lenteurs de la part du gouvernement et des administrations concernées dans les réponses apportées aux acteurs économiques, mais il ne faut pas oublier que les conséquences économiques et sociales du Corona sont avant tout la conséquence du virus lui-même et des mesures inévitables de confinement.

Photo Miriam Alster / Flash 90