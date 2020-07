L’agence turque de presse Anadolu a annoncé samedi une attaque aérienne menée contre des milices pro-iraniennes en Syrie Le raid a eu lieu près de la ville d’Al-Buqamal, au sud-est de la Syrie, près de la frontière avec l’Irak. Selon l’agence, au moins 35 miliciens auraient été tués dont deux officiers de terrain. L’attaque visait un convoi qui approchait la ville d’Al-Buqamal. C’est dans ce secteur que se trouve notamment la grande base « Imam Ali » où agissent plusieurs milices chiites pro-iraniennes qui protègent le passage entre l’Irak et la Syrie. L’identité des appareils n’a pas été révélé mais on sait que Tsahal et l’armée américaine ont déjà effectué des opérations dans cette zone.

