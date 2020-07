« Parfois il est difficile de tourner la page. Mais lorsque tu le fais, tu réalises que c’était la meilleure décision à prendre ».

On a le droit, souvent pas d’autre choix que de vivre à 100 à l’heure, surtout actuellement. Par contre il est vivement déconseillé de virer à l’hystérie. Or ces derniers temps, la tendance aux symptômes liés à la panique semble se propager à grande vitesse. Il règne, certes, un semblant d’inquiétude à bord du bateau. On a passé les premiers moments de surprise et de chaos générés par la tempête Corona. On était plutôt fiers au départ, rappelez-vous, surtout le Capitaine. On n’a pas vu venir la deuxième vague. C’est la même mer, la même tourmente. Nous le savons, ce sera long et pénible, et chaque victoire sur l’ennemi sera laborieuse. Là nous sommes devenus des spécialistes !

Dieu ne nous a pas créé pour vivre dans la peur ni dans la faiblesse permanentes. Au contraire, nous devons marcher main dans la main avec Lui et percevoir les fondements de notre existence sur terre. Notre force se résume en deux mots essentiels : Yihyé tov ! Nous croyons que chaque événement nouveau est porteur d’espoir et vecteur de reconstruction. Nous évoluons sous le regard attentif des nouvelles générations ! Le plus facile en cette période agitée est de se placer en mode désespoir….

