Rentrée scolaire : pas pour toute le monde…

Après un suspense jusqu’à la dernière minute, le coordinateur national du Corona, Prof. Rony Gamzou, a remporté son bras-de-fer face au ministre de l’Education concernant la rentrée scolaire : elle n’aura pas lieu dans 23 collectivités locales considérées comme « rouges », conformément au plan des « feux de signalisation » adopté la semaine dernière par le gouvernement. Ainsi en a décidé lundi soir le cabinet du Corona dans une ultime séance. Les ministres membres du cabinet se réuniront à nouveau jeudi pour en discuter.

Le ministère de la Santé a publié la liste des 23 zones concernées dont seize appartiennent aux secteurs arabe, druze et bédouin, deux villes orthodoxes (Beitar Illit et Emmanuel) plusieurs kibboutzim et la ville de Tibériade.

Le ministre de l’Education Yoav Galant a exprimé sa déception estimant « que l’on crée une panique qui n’a pas lieu d’être ».

Photo Flash 90