L’annonce d’un accord « d’accalmie » conclu entre Israël et le Hamas par l’intermédiaire du Qatar est critiqué en Israël. Ce sont d’abord les parents du soldats disparu Hadar Goldin hy »d, qui ont attaqué le gouvernement : « Une fois de plus, le gouvernement israélien a capitulé devant le terrorisme et laisse les familles de disparus et des prisonniers sans réponse. Ce ballon finira par nous exploser à la figure ».

Mais les critiques, plus feutrées, sont aussi venues du président de la coalition Micky Zohar, pourtant proche de Binyamin Netanyahou : « Il eut été mieux si cet accord conclu avec le Hamas avait inclus la restitution des dépouilles des deux soldats. Il est clair que le Hamas se trouve actuellement sous énorme pression à cause de la propagation du Corona à Gaza et il est possible que nous ayons raté une occasion d’augmenter encore cette pression pour récupérer nos deux soldats et les deux civils prisonniers ».

Israël s’est engagé à rouvrir les terminaux de Kerem Shalom et Erez en contrepartie de l’arrêt des lancers de ballons incendiaires. Mais malgré ce fragile accord obtenu par le Qatar, l’unité des ballons incendiaires « Saïf Al-Islam » a averti qu’elle va poursuivre les lancers de ballons incendiaires jusqu’à ce qu’elle soit certaine qu’Israël applique les termes de l’accord ! Selon le New York Times, l’accord implique également le versement par le Qatar de 27 millions de dollars mensuels au Hamas !

Photo Olivier Fitoussi / Flash 90