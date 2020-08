L’agence de presse syrienne « Sana » a annoncé deux attaques de Tsahal, l’une près de Damas et la deuxième dans la région de Deraa, dans le Golan syrien. Il y aurait eu au moins deux soldats syriens tués et sept blessés. L’agence syrienne a indiqué que la DCA avait été mise en action pour intercepter les missiles israéliens. A l’heure qu’il est on ne sait pas quels objectifs étaient visés par les appareils de Tsahal.

Photo Ofer Zidon / Flash