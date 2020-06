Le groupe Aviv, détenu par Doron Aviv et Dafna Harlev, et le groupe Leny, appartenant à Rudy Gabsi, présentent Le Quartier des Affaires étrangères, projet immobilier de standing international, actuellement en construction sur l’ancien site du Ministère des Affaires étrangères de Jérusalem. Le projet est situé à l’entrée de la ville, sur l’un des derniers terrains encore disponibles.

Cinq immeubles résidentiels de six et huit étages sont en cours de construction, autour d’un jardin intérieur s’étendant sur presque 3 000 m². Le complexe compte 266 appartements différents : en particulier de grands appartements de 3 pièces, des appartements de 4 pièces avec deux suites pour invités, des appartements de 5 pièces, des appartements-jardins et des appartements sur le toit avec de grands balcons offrant une vue imprenable sur Jérusalem.

Les résidents du projet bénéficient d’un accès facile et pratique à toutes les principales voies de circulation – l’autoroute 1 vers Tel-Aviv et l’aéroport Ben Gourion (3 minutes en voiture) et Derech Begin (2 minutes en voiture). En outre, le complexe est à seulement 5 minutes à pied de la gare routière centrale, de la gare ferroviaire et de deux lignes de tramway. Le quartier est bordé par le boulevard Shazar, le boulevard Ben Zvi, le boulevard Yitzhak Rabin et le boulevard Hanasi Hashishi.

De nombreux investisseurs ont relevé le potentiel immobilier de Jérusalem, que ce soit pour des raisons sionistes, immobilières ou financières. Le quartier du Ministère des Affaires étrangères offre une opportunité pour les familles désireuses de vivre à Jérusalem ou pour les investisseurs d’Israël et de l’étranger de profiter d’un nouveau standard international de construction, élégant et inédit dans la ville, alliant à la perfection emplacement, qualité et luxe au cœur de la nouvelle City de Jérusalem.

Quartier du Ministère des Affaires étrangères

6 rue Yosef Burg, Jérusalem

