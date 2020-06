Rarement on aura vu Ayelet Shaked s’exprimer avec autant de virulence depuis la tribune de la Knesset, et cette fois-ci, contre Tsipi Hotovely. La colère de l’ancienne ministre était due à la décision – très regrettable – du Premier ministre et du Likoud de confier la présidence de la commission de nomination des juges rabbiniques à Shass alors qu’elle était présidée depuis des années par un membre du Likoud, afin qu’il y ait un certain équilibre dans la désignation des juges rabbiniques.

D’emblée, elle a rappelé ses propos de campagne, lorsqu’elle appelait le public sioniste-religieux à voter Yamina, seule garantie pour que les intérêts du sionisme-religieux soient défendus. Mais la majorité a préféré voter pour le Likoud qui promettait d’être le seul à même de le faire. Ayelet Shaked a alors accusé Binyamin Netanyahou et Tsipi Hotoveli « d’avoir trompé le public sioniste-religieux » (dont fait partie Hotovely) en promettant aux électeurs sionistes-religieux que seul le Likoud veillerait aux intérêts des sujets qui leurs sont chers. Et voilà que lundi, l’un des derniers remparts face à la prise de contrôle orthodoxe total des rouages de la vie religieuse en Israël est cédée par le Likoud à Shass. Très en colère, Ayelet Shaked a rappelé que Binyamin Netanyahou a accordé aux partis orthodoxes tout ce qu’ils avaient demandé et que jamais il n’aurait osé se comporter envers les partis orthodoxes comme il le fait avec les sionistes-religieux. « Lors des prochaines élections, notre public s’en souviendra », a averti l’ancienne ministre.

Betzalel Smotritch a lui-aussi pris la parole et a également regretté que cette commission de nomination des juges rabbiniques ne soit plus aux mains du Likoud, ce qui était le compromis depuis des années. L’ancien ministre s’en est violemment pris au Premier ministre, l’accusant « de mépriser le sionisme-religieux, ses rabbins, son public, la Torah et même ses représentants au sein du Likoud ». Il s’est en effet tourné vers les ministres sionistes-religieux, Tsipi Hotovely, Zeev Elkin et Raphy Peretz, et tout en précisant ne pas vouloir les blesser, leur a rappelé quels ministères insignifiants et fabriqués de toutes pièces Binyamin Netanyahou leur a donné. « Binyamin Netanyahou veut autour de lui des sionistes-religieux dociles, rabaissés et inoffensifs », a noté Smotrich.

Photo Hadas Parush / Flash 90