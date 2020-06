Le Hamas « s’inquiète » de la montée en puissance de la contestation en Israël contre l’éventualité d’une libération de terroristes en échange de la restitution des dépouilles des deux soldats et de la libération des deux civils détenus. Le porte-parole de l’organisation terroriste a adressé des menaces à Israël: « Si Israël ne libère pas des centaines de nos détenus comme nous l’exigeons, nous enlèverons des Israéliens »!

Le flou règne toujours quant à l’état des négociations indirectes et aux termes d’un accord qui se dessinerait entre Israël et le Hamas, mais une chose est certaine: c’est le Hamas qui est une nouvelle fois maître du jeu et dicte ses conditions comme dans l’Affaire Shalit, contre toute logique, au mépris de toute morale et au risque d’une libération de terroristes qui « reprendront du service ».

Photo Hassan Jedi / Flash 90