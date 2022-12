Le Président russe, Vladimir Poutine, a appelé aujourd’hui (jeudi), le futur Premier ministre Binyamin Netanyahou pour le féliciter pour sa victoire aux élections.

Cet appel s’est donc tenu près de deux mois après le scrutin et quelques heures après que Netanyahou a annoncé au Président Herzog qu’il avait réussi à former un gouvernement.

Le bureau de Binyamin Netanyahou a publié un communiqué à la fin de la conversation téléphonique: »Les deux dirigeants se sont entretenus sur plusieurs sujets et en premier lieu sur la guerre en Ukraine. Le futur Premier ministre, Binyamin Netanyahou a dit au Président Poutine qu’il espérait qu’une issue serait rapidement trouvée à la guerre et à la souffrance qu’elle occasionne. Le futur Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a affirmé au Président Poutine, sa détermination pour empêcher l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire et pour freiner ses tentatives d’installation à la frontère nord ».