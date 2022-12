Il s’agit d’une première depuis la création de l’Etat d’Israël: d’après les accords entre le Likoud et le parti orthodoxe ashkénaze, Yahadout Hatorah, un de leur représentants sera membre du cabinet de sécurité.

C’est le numéro 1 de la liste et futur ministre du Logement, Itshak Goldknopf, qui occupera ce siège.

Jusqu’à aujourd’hui, un seul représentant de la communauté orthodoxe avait siégé au cabinet de sécurité, là où se prennent les décisions les plus importantes pour la sécurité et la défense de l’Etat, il s’agit d’Arié Derhy. Ce sera donc la première fois qu’un membre du parti orthodoxe ashkénaze y participera.

Yahadout Hatorah a obtenu deux postes de ministre: celui du Logement et celui de Jérusalem et de la tradition, mais aussi deux postes de vice-ministres dont l’un travaillera en parallèle auprès du Premier ministre et du ministre des Transports.

Outre ces postes ministériels, le parti prendra la tête de quatre commissions à la Knesset, dont celle des Finances.

L’accord définitif avec le Likoud n’a pas encore été signé, il existe toujours des points de friction, y compris entre les membres de Yahadout Hatorah, à propos des principes à écrire dans l’accord de coalition concernant, notamment, la loi sur les téléphones portables ou encore celle sur l’enrôlement des orthodoxes à l’armée.