Le quotidien Israël Hayom a mené son enquête pour savoir jusqu’à quel point, il était plus avantageux de faire ses courses chez Carrefour en Israël.

La chaine française a déjà 13 antennes en Israël, sous l’enseigne »Super » : 4 à Tel Aviv, 3 à Herzliya, 1 à Kiryat Ono, 1 à Bar Ilan, 1 à Guivat Savyon, 1 à Raanana, 1 a Or Yehouda et 1 à Ramat Hasharon. Concentrée au centre du pays, la présence de Carrefour doit s’étendre à tout le pays pendant le premier semestre 2023 avec la conversion des magasins Yaïnot Beitan et Mega en Carrefour.

Les magasins »Super » sont, pour l’instant des moyennes surfaces qui n’ont pas la taille des supermarchés Rami Lévy ou Shufersal.

L’équipe d’Israël Hayom est allée comparer les prix entre les »Super » et les magasins Shufersal Deal ou Rami Levy Discount.

La conclusion de l’enquête n’est pas aussi bonne que l’on aurait pu s’y attendre pour le consommateur israélien. En effet, si certains produits de la marque Carrefour, sont moins chers que ceux de Shufersal ou Rami Lévy, il ne s’agit pour l’instant que d’un nombre limité d’article. En outre, les autres produits vendus dans les antennes de Carrefour sont plus chers que dans les rayons des supermarchés israéliens.

Par exemple, le prix de trois tablettes de chocolat au lait Carrefour est de 7.9 shekels contre 12.9 chez Shufersal. Les capsules de café de Carrefour sont à 7.9 shekels les 10 contre 12.5 shekels à Shufersal.

Sur ce produit, Rami Lévy est plus compétitif que Carrefour puisqu’il propose les 10 capsules à 7.8 shekels et même 3 paquets pour 20 shekels, soit 6.67 shekels les 10.

Les cornflakes de Carrefour sont aussi plus chères: 6.9 shekels les 300g contre 5.56 shekels les 300g chez Shufersal deal et 4.92 shekels chez Rami Lévy.