Les prochaines primaires pour la présidence du Parti travaillistes aiguisent les appétits, non seulement de la jeune garde ou des récentes recrues mais aussi d’anciens du parti. Come-back rimant avec Barak, l’ancien Premier ministre serait une nouvelle fois en lice pour briguer la présidence du parti qu’il avait pourtant abandonné en 2012 pour créer le parti Atsmaout.

Ehoud Barak et ses proches se sont récemment entretenus avec toute une série de hauts responsables travaillistes sur le terrain pour voir quelles seraient les chances de l’emporter. Il leur a dit qu’il envisageait sérieusement de se représenter, notamment « à cause des pressions exercées sur lui par un certain nombres de militants ».

Selon le quotidien Israël Hayom, l’actuel président Avi Gabbaï serait au courant des intentions d’Ehoud Barak dont il est proche, et serait même prêt à devenir n°2 sur la liste du parti au cas où l’ancien Premier ministre revenait en politique et briguerait la direction du parti.

Une autre option serait étudiée par Ehoud Barak, celle de se présenter à la tête d’une liste indépendante.

Pour l’instant, sont en lice pour diriger le parti: Avi Gabbaï, Amir Peretz, Tal Rousso, Yaïr Golan et Stav Shafir!

