Cette nouvelle rubrique vous donne la parole. Stella thérapeute, psychotérapeute pour adultes et enfants répond à toutes vos questions. Envoyez-les à [email protected].

J’ai une fille de 9 ans qui se plaint de plus en plus le matin d’avoir mal au ventre et qui me dit qu’elle ne veut pas aller à l’école. Pourtant tout se passe bien, elle a de bonnes notes, des amis… pas d’incident précis a priori. J’essaie de la rassurer mais cela n’a pas l’air de fonctionner. Merci pour votre aide

Stella Thérapeute:

Chère maman, je comprends que ce soit difficile à gérer pour des parents de se retrouver dans cette situation.

Il me faudrait plus d’éléments pour vous conseiller mais il y a quelque chose qui m’interpelle et je pense directement au côté PSYCHOSOMATIQUE: la cause est psychologique. C’est le stress qui lui déclenche ces maux de ventre.

Et si c’était un début de phobie scolaire? Lié à des angoisses, un stress post-traumatique …bref.. Je vais essayer, plus généralement, de faire le tour du sujet en étant la plus claire possible 🙂

D’abord les enfants qui ont des troubles anxieux: l’enfant peut en cumuler plusieurs (à la maison, à l’école, conflits ou nervosité des parents, problèmes financiers …).

Il s’agit notamment d’enfants touchés par la peur de la séparation et pour qui le fait de s’éloigner du domicile familial semble être vécu comme un abandon.

Et puis il y a ceux qui souffrent de phobie sociale, qui ne sont pas confortables lorsqu’ils sont en communauté (en classe par exemple) ceux qui ne supportent pas le regard des autres posés sur eux, ou le fait d’être interrogés par leur enseignant.

Ces signes d’angoisses sont souvent déclenchés par un choc que l’enfant a subi à l’école, il a été agressé, humilié ou menacé, harcelé…et il ne va pas systématiquement en parler à ses parents. S’il ne met pas les mots sur ses maux , alors le fait de ne pas s’exprimer va renforcer son repli sur lui-même et là, peut commencer le rejet de l’école.

Évidemment il y a plusieurs degrés de phobie scolaire ! Et on ne va pas dramatiser dès que votre enfant vous dit « j’aime pas l’école ». D’ailleurs je fais une parenthèse là-dessus et en profite pour vous dire de ne pas vous affoler au moindre signe. Un enfant a le droit de ne pas aimer l’école et tant mieux s’il parle de ses émotions.

Dans certains cas, ce qui nécessite un suivi, les enfants sont dépressifs, souffrent d’un profond désintérêt pour leur scolarité, laquelle ne leur apporte souvent aucune gratification, soit parce qu’ils ont de mauvais résultats, soit parce qu’ils s’y sentent incompris ,c’est notamment le cas des enfants dyslexiques ou encore hyperactifs.

Dans le cas de votre fille, vous écrivez « de plus en plus » cela mérite une attention particulière puisque la situation s’empire et que vous n’arrivez pas à la rassurer.

Ce que je vous conseille de faire en priorité, c’est de tenter de lui parler sans tabou, sans dramatiser, surtout ne lui montrez pas votre inquiétude restez positive ! Essayez de rentrer dans son monde : du genre lui dire que vous aussi vous étiez stressée le matin avant de partir à l’école ou encore mieux lui dire que les adultes parfois aussi peuvent avoir mal au ventre avant de partir travailler ; d’ailleurs pourquoi ne pas citer un exemple concret d’un adulte qui a des soucis avec ses collègues de travail pour lui montrer que cela existe aussi chez les adultes . Cela lui permettra de relativiser. Elle se confiera davantage.

L’idéal serait de comprendre ce qui la dérange …tout en douceur ! Jouez la complice.

Chaque soir préparez la psychologiquement au lendemain et chaque matin donnez-lui des énergies positives. Elle manque certainement de confiance en elle, alors allez-y mettez le paquet !

Essayez les fleurs de Bach. Elle se sentira soutenue et sera réceptive.

Essayez RESCUE® kids compte goutte – 10 ml –

(Peurs sommeil angoisse stress)

RESCUE Kids est l’allié idéal pour réconforter, apaiser ou rassurer son enfant.

Mode d’emploi :

4 gouttes dans un verre d’eau ou directement dans la bouche.

À renouveler si nécessaire jusqu’à 6 fois par jour.

En vente dans certaines pharmacies ou sur internet

Je vous souhaite une bonne continuation et de bonnes nouvelles.

