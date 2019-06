Le mouvement terroriste islamique palestinien Hamas a annoncé lundi qu’il avait décidé d’intensifier sa levée de fonds électronique en bitcoins, exhortant les pays du monde entier à soutenir le mouvement et sa branche armée, les brigades Al-Qassam…….Détails…….

Abou Obeida, porte-parole des brigades al-Qassam, a déclaré que son groupe prévoit d’envoyer des centaines de millions de messages aux téléphones portables de millions d’Arabes, de musulmans et d' »habitants du monde libre ».

Les messages seront écrits dans huit langues différentes, dont le russe, le turc, l’indonésien et le malais, a-t-il ajouté.

« Ces messages visent à faciliter le processus de levée de fonds électronique (bitcoins) du groupe de résistance. Nous appelons tout le monde à suivre les indications de ces messages, les partager et les publier partout », a fait observer M. Obeida.

La branche armée du Hamas a lancé une campagne le 29 janvier dernier pour obtenir un soutien financier pour la première fois à travers la crypto-monnaie du Bitcoin, « afin de lutter contre les tentatives israéliennes d’empêcher tous types de soutien au mouvement ».

Le Hamas traverse une crise financière depuis plusieurs années qu’il impute au blocus de presque 12 ans contre la Bande de Gaza par Israël.

