On peut imaginer l’effervescence de toute la classe politique israélienne au lendemain des élections. Depuis la publication des résultats officiels, des discussions marathon et des négociations sans fin ont lieu avec les différents membres de la future coalition afin que Likoud puisse au plus vite présenter le gouvernement.

Comme on le sait, le bloc de droite a obtenu la majorité avec 64 sièges. Il s’agit maintenant de répartir les postes et la tâche, on l’imagine, n’est pas simple ni de tout repos.

D’après certains hauts responsables du Likoud, qui se sont entretenus avec des journalistes du quotidien Maariv, Binyamin Netanyahou n’aurait pas l’intention, dans un premier temps, de nommer un ministre de la Défense et pourrait conserver quelques autres ministères afin de pouvoir éventuellement, par la suite, ‘élargir son gouvernement’.

Netanyahou doit tenir dans la journée de dimanche une série de rencontres avec les chefs des partis alliés, le Sionisme religieux (Hatsionout Hadatit, Shass et Yaadout Hatora).