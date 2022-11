Le président de l’Etat d’Israël Itshak Herzog conduit une importante délégation israélienne qui se rend ce dimanche à Sharm-El-Sheikh pour participer à la 27e Conférence internationale de l’Onu sur le climat (COP27). Elle a lieu cette année du 6 au 18 novembre, sous l’égide de l’Egypte.

Herzog profitera de ce déplacement pour rencontrer lundi le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi.

La délégation israélienne se compose de deux ministres – Tamar Zandberg (Protection de l’Environnement) et Orit Farkash Hacohen (Science et Technologie) –, de représentants du ministère des Affaires étrangères, de la société civile et du secteur privé, ainsi que d’experts du monde universitaire et d’organisations écologistes.

Dans le pavillon israélien, créé pour la première fois à l’occasion de cette conférence, Israël présentera des technologies dans les domaines de l’eau, de l’agriculture, de la météo, des énergies renouvelables, de la protection des forêts et d’autres encore. Il s’agit de la participation israélienne la plus importante depuis que les conférences annuelles sur le climat ont été lancées. La première COP a eu lieu en 1997 au Japon avec le Protocole de Kyoto.