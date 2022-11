Malgré les bonnes relations qu’Israël entretient avec les Etats-Unis, les Israéliens doivent encore se procurer un visa s’ils envisagent un voyage aux USA. La question a été évoquée une nouvelle fois ce vendredi par Danny Danon, qui est toujours ambassadeur d’Israël à l’Onu, lors d’un entretien avec l’ambassadeur américain en Israël Thomas Nides.

Les deux hommes ont discuté des démarches engagées depuis un certain temps pour annuler cette obligation de visa. Danon a indiqué à son interlocuteur que ‘le nouveau gouvernement était déterminé à conclure au plus tôt le processus et à faire adopter la nouvelle législation avec l’application du Visa Waver Program (VWP) américain’.

Le VWP est un programme d’exemption de visa qui permet à la plupart des citoyens ou ressortissants de quarante pays alliés de se rendre aux États-Unis pour un voyage d’affaires ou pour des vacances et d’y séjourner pendant 90 jours au maximum sans avoir besoin de se procurer un visa.

À ce jour, deux accords ont été signés avec l’administration américaine permettant l’échange d’informations entre le département de la Sécurité intérieure et le département de la Sécurité intérieure d’Israël et le FBI. Cependant, afin de réglementer les mécanismes qui permettront de surveiller et de localiser des éléments suspects, les États-Unis doivent avoir un accès limité aux bases de données israéliennes, en échange d’un accès similaire pour Israël aux bases de données américaines.

Un tel arrangement ne peut pas être réalisé en modifiant uniquement les règlements gouvernementaux et nécessite une législation à la Knesset (ce qui n’était pas possible dans la Knesset précédente).

Danon a souligné, au cours de sa conversation avec Nides, qu’il avait l’intention d’apporter pleinement sa contribution afin que cette législation puisse être finalisée au cours du premier trimestre 2023.