Hier (vendredi), le parlement d’Azerbaïdjan a voté pour l’ouverture d’une ambassade à Tel Aviv. Ce sera la première ambassade en Israël d’un pays à majorité chiite et dont le gouvernement est chiite.

Le Premier ministre Lapid s’est félicité de cette décision: « Je salue la décision du parlement d’Azerbaïdjan d’ouvrir une ambassade en Israël. L’Azerbaïdjan est un partenaire important d’Israël et abrite l’une des plus grandes communautés juives du monde musulman. La décision d’ouvrir une ambassade reflète la profondeur des relations entre nos pays. Cette décision est le résultat des efforts du gouvernement israélien pour construire des ponts diplomatiques solides avec le monde musulman. Je tiens à remercier le président Ilham Aliyev et à féliciter le peuple azéri qui sera désormais représenté pour la première fois dans l’État d’Israël. »