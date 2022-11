Hier, Shabbat Hayé Sarah, alors que des dizaines de milliers de Juifs de tout le pays et du monde entier étaient réunis dans la ville sainte de Hevron, des incidents ont gâché la joie.

Entre autres, une soldate qui surveillait l’entrée de la tombe d’Otniel Ben Kenaz a été violemment attaquée. Un homme, juif, l’a frappée à la tête avec un bâton et a continué à taper alors qu’elle était à terre.

Cette soldate est une habitante de Hevron et elle a porté plainte à la police. Les forces de l’ordre sont toujours à la recherche de son agresseur.

Le chef du parti Otsma Yehoudit, Itamar Ben Gvir, lui-même habitant de Hevron, a téléphoné au père de la soldate attaquée. Il l’a assuré de son soutien et a demandé à la police de tout mettre en oeuvre pour mettre la main sur son agresseur.

»Nous avons passé un Shabbat extraordinaire, rempli de spiritualité, d’amour, de prières, de chants et de beaucoup de foi. Moi aussi, un homme saoûl a essayé de m’attaquer (un des gardes du corps de Ben Gvir a même été blessé par cet homme – ndlr). Il ne faut pas généraliser. L’immense majorité des gens qui étaient là, comme tous les habitants de Hevron sont des personnes formidables qui aiment l’Etat et qui sont venues pour se réjouir et célébrer le Shabbat où le Caveau des Patriarches a été acheté par notre père Avraham », a déclaré Ben Gvir.

L’attaque de cette soldate a été vivement condamnée par le chef d’Etat-Major, le ministre de la Défense et le Premier ministre. « L’attaque contre une soldate de Tsahal est une honte nationale. C’est une attaque contre la sécurité d’Israël. C’est une attaque immorale contre les forces de défense israéliennes et contre ceux qui protègent nos vies. C’est une infraction pénale grave. Je me tiens aux côtés des soldats de Tsahal qui défendent notre pays. Nous traduirons les auteurs en justice », a publié Yaïr Lapid.