Alors que Mahmoud Abbas avait condamné l’attentat perpétré à Bné Brak, ce samedi l’Autorité palestinienne reprend ses habitudes…

Elle condamne sans détour, l’opération israélienne menée pendant la nuit près de Djénine qui a permis d’éviter un attentat de grande envergure en Israël. »Nous condamnons l’escalade voulue par Israël qui en porte toutes les conséquences. Nous condamnons l’élimination des Palestiniens et exigeons d’Israël qu’il arrête ses crimes et rende les corps ».

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a appelé le secrétaire d’Etat américain et la communauté internationale à intervenir pour mettre fin à »l’escalade israélienne ». Il parle d »’exécution de trois Palestiniens » et de »capture de leurs corps ». Il ajoute qu’Israël »est intéressé à envenimer la situation pour servir ses intérêts et son projet de colonisation, en portant atteinte aux efforts pour conserver le calme pendant le mois du Ramadan ».

Photo: Hadas Parush/Flash90