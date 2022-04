L’ONU publie chaque année un rapport qui mesure le degré de bonheur des habitants dans le monde.

Israël se place, cette année, parmi les 10 pays où les gens se disent le plus heureux.

Les personnes interrogées pour les besoins de cette étude doivent noter leur degré de bonheur entre 1 et 10. Parmi les critères à prendre en compte se trouvent: l’aide qu’elles reçoivent de la part de l’Etat en temps de crise, le degré de liberté qui leur est accordé dans leur pays et le degré de corruption dans leur pays. Les enquêteurs examinent aussi le degré de stress que les citoyens vivent, l’aide procurée aux étrangers, les actes de charité, les activités bénévoles. Ils prennent aussi en considération le PIB par habitant et l’espérance de vie.

Israël se trouve en 9e position, gagnant ainsi trois places par rapport à l’année dernière. La France, elle, se classe vingtième.

Voici la liste des 20 premiers pays sur l’échelle du bonheur de ses habitants: