Vers 1h dans la nuit de vendredi à samedi, le Shabak a repéré un groupe de terroristes qui se rendait de Djénine à Toulkarem. D’après les renseignements ce groupe prévoyait de perpétrer un grand attentat meurtrier.

Une demi-heure plus tard, les forces du commando de Yamam de la police ont appréhendé les terroristes. Lors de leur arrestation, des échanges de tirs ont eu lieu. Les combattants israéliens ont éliminé les trois terroristes.

Dans la voiture des terroristes, les policiers ont trouvé un »testament » d’un des terroristes qui appelait à commettre des attentats en Israël. Dans un film publié sur les réseaux sociaux, un autre en uniforme du Djihad islamique lisait une lettre dans laquelle il exprimait son souhait de devenir »shahid ».

Un des combattants israéliens a été gravement blessé lors de l’échange de tirs et trois autres ont été légèrement blessés.

Quelques heures plus tard, un quatrième terroriste a été arrêté, dans une opération exceptionnelle en pleine journée dans un village arabe près de Toulkarem. Les renseignements le soupçonnaient de tenter de perpétrer un attentat en réaction à l’élimination des autres membres de son groupe.

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a félicité les combattants pour leur action qui a été déterminante et qui a permis d’éviter un attentat de grande envergure.

Le chef de la police, Kobi Shabtaï, a rendu visite aux blessés, hospitalisés à l’hôpital Rambam de Haïfa. L’un d’entre eux a déclaré: »C’est notre travail, c’est pour cela que nous sommes là. Je suis content que l’on ait tiré sur moi et pas sur des civils israéliens ».

Naftali Bennett a tenu ce soir une réunion spéciale avec le chef du Shabak. Il a déclaré: »Pendant Shabbat, le Shabak, la police et l’armée ont déjoué une bombe à retardement, un attentat prêt à être commis. Nous supposons qu’il devrait y avoir d’autres tentatives et nous agissons pour les prévenir aussi. Nos hommes agissent avec courage, 24h/24, dans un environnement hostile et violent. Je veux souhaiter ici un prompt rétablissement aux blessés ».

