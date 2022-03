Comme au lendemain des précédents attentats, Mansour Abbas, le chef du parti Ra’am à condamné l’attentat qui a eu lieu hier à Bné Brak qu’il a qualifié de crime terroriste odieux.

»Nous faisons tous face à une vague de terrorisme meurtrier, tous sans distinction. Les rues des villes d’Israël sont remplies de citoyens arabes et juifs, et ceux qui se lancent dans des périples meurtriers ne font pas la différence entre le sang de leurs victimes. Le Ramadan, Pessah et Pâques approchent et il est de notre devoir moral et religieux de poursuivre la voie tracée par le prophète Avraham et les enfants des trois religions. Nous devons initier un processus de réconciliation et de coopération basé sur les valeurs de la religion et de la foi en D’ieu, et sur les valeurs humanistes universalistes qui nous apprennent la tolérance, la paix et la sanctification de la vie, contre la haine, le crime et la violence. Nous ne nous contenterons pas de condamnations et de messages de condoléances, parce que la terreur ne cesse pas et ne baisse pas la tête. Nous sommes déterminés à entamer un chemin vers la paix au nez et à la barbe des extrémistes, et nous sommes déterminés à tout faire pour empêcher d’autres atteintes à des citoyens innocents ».

Le chef de la Liste arabe unifiée, Ayman Oudeh, a déclaré: »Cinq citoyens ont été tués aujourd’hui, chacun représente un monde. Ils s’ajoutent aux 51 Palestiniens tués depuis le début de l’année, chacun représentant un monde. Nous avons le coeur brisé face à la perte de toutes les familles. Je m’oppose farouchement à toute atteinte aux citoyens palestiniens et israéliens ».

Le député Ami’haï Chikli lui a répondu: »Cinq citoyens ont été assassinés, vous les haïssez tous et celui que vous haïssez le plus est le policier arabe qui a affronté le terroriste. Ils s’ajoutent aux deux soldats assassinés à Hadera et aux quatre citoyens assassinés à Beer Sheva. Notre coeur est brisé, votre coeur se réjouit. Nous vous connaissons Ayman, vous haïssez Israël et êtes son ennemi juré ».

Plus inattendu, le Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a lui aussi condamné l’attentat, selon l’Agence de presse palestinienne Wafa.

»Le Président Abbas dénoncent le meurtre des citoyens israéliens et souligne que le meurtre de citoyens palestiniens et israéliens ne mènent qu’à une dégradation da la situation. Nous aspirons tous à atteindre une stabilité, en particulier lorsqu’approche le mois du Saint Ramadan et des fêtes juives et chrétiennes ». Puis il ajoute, »Nous mettons en garde contre l’utilisation de cet événement afin de procéder à des attaques et des ripostes contre notre peuple palestinien par les colons et les autres ».

N’oublions pas à la lecture de ces paroles, que l’Autorité palestinienne verse un salaire à chaque famille de terroriste qui a assassiné des Juifs… En outre, les habitants des territoires palestiniens ont fêté, hier, comme à leur habitude, l’assassinat de Juifs, dans les rues de Djénine, Naplouse et Gaza.

Le Hamas et le Hezbollah se sont réjouis de l’attentat et ont condamné les propos d’Abou Mazen.