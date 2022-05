Ces derniers mois, les discussions tournent beaucoup autour de la question de savoir qui sera le prochain sur la liste de la coalition à passer du côté de l’opposition.

Soudain, un autre scénario commence à voir le jour: et si c’était l’inverse? Si un député de l’opposition décidait de venir renforcer les rangs de la coalition?

Cette inquiétude commence à se poser au sein du Likoud. En effet, avec ses 29 députés, il se pourrait que certains qui se trouvent en queue de liste et qui ne s’apprêtent pas à birguer un autre mandat, soit tenté par une proposition ministérielle.

Cette possibilité a été soulevée par des députés des partis orthodoxes. Ils ont demandé à Binyamin Netanyahou s’il était sûr qu’aucun de ses députés moins en vue ne pourrait pas être courtisé par la coalition qui est prête à tout pour faire passer le prochain budget.

Ils ont mis en garde les cadres du Likoud qui sont tellement occupés à trouver un déserteur dans les rangs de la coalition qu’ils en oublieraient de surveiller leurs propres troupes.

Au sein du Likoud, on a rétorqué que le parti était soudé et solide et qu’un tel scénario était inenvisageable. Néanmoins, il ne fait aucun doute que la question soulevée n’a pas été jetée aux oubliettes dans le parti de Binyamin Netanyahou.