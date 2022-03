Les services de l’emploi en Israël ont publié les chiffres du chômage pour le mois de février 2022. Les chiffres sont désormais revenus à ceux que l’on constatait avant la crise du Corona.

On compte en Israël 163800 demandeurs d’emplois, soit 2.9% de moins qu’au mois de janvier.

Géographiquement, les villes où l’on compte le plus de demandeurs d’emploi sont arabes. En tête, on trouve la localité d’Oum El Fahm avec un taux de chômage de plus de 10%.

La baisse du nombre de demandeurs d’emploi se constate dans toutes les tranches d’âge, et surtout chez les jeunes.

Les services de l’emploi ont également publié le rapport entre le nombre de demandeurs d’emploi et le nombre de postes disponibles sur le marché. ll s’élève à 1.1, ce qui signifie que, théoriquement, il existe presque un poste vacant pour chaque demandeur d’emploi. Au début de l’année 2021, il était de 11.7. Ce chiffre est, notons-le, à mettre en perspective avec le niveau de compatibilité entre les qualifications des demandeurs d’emploi et celles demandées pour les postes vacants.