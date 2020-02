A quatre jours des élections, le Likoud tente également d’attirer des voix dans le secteur arabe israélien. Dans une vidéo, le député Avi Dichter, qui parle parfaitement l’arabe explique aux électeurs arabes que la Liste arabe unifiée ne les représente absolument pas et que ses membres ne se soucient guère de leur bien-être quotidien. Il rappelle aussi que ceux qui siègent aujourd’hui à la Knesset au sein de la Liste arabe se distinguent par leur soutien aux terroristes et portent ainsi atteinte à l’image globale de la population arabe du pays. L’ancien directeur du Shin Bet rappelle que le gouvernement Netanyahou a débloqué une enveloppe de 15 milliards de shekels au profit du secteur arabe, et citant un sondage qui indique que 85% des Arabes israéliens se sentent bien en Israël, il appelle ces électeurs à permettre à Binyamin Netanyahou à poursuivre son action: « Les députés de la Liste arabe veulent vous déconnecter de la société israélienne, Binyamin Netanyahou veut vous y intégrer », conclut Dichter.

Vidéo:

إصحوا يا عرب إسرائيل!!!

ערביי ישראל, התעוררו! @netanyahu pic.twitter.com/VM91vBUIVg — Avi Dichter אבי דיכטר (@avidichter) February 26, 2020

Photo Miriam Alster / Flash 90