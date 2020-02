Lors d’une conférence de presse jeudi, le président du groupe de gauche Avoda-Gesher-Meretz a indiqué quelle sera sa condition pour entrer dans un gouvernement Gantz: la nomination d’un ministre bédouin. Il a cité le Prof. Alian El Qarnawi, enseignant à l’Université Ben-Gourion, présent à côté de lui. Le Prof. El Qarnawi avait eu l’honneur d’allumer un flambeau lors de la cérémonie de Yom Haatsmaout au mont Herzl en 2013.

Le Prof. El Qarnawi a pris la parole est a dit: « Après 24 ans d’activités académiques j’ai décidé d’entrer dans la vie politique et de devenir le premier ministre bédouin en Israël. Je le fais comme message à toute la société israélienne, les Arabes, les Juifs, les Druzes, les Tcherkesses, les Bédouins et ceux de toutes les religions et communautés ».

Lors de sa conférence de presse, Amir Peretz a évoqué le ton général de la campagne électorale et a souligné qu’il a refusé de se prêter au « festival de haine envers les orthodoxes » (auquel à allègrement participé son compagnon de route Nitzan Horowitz…) ou contre les Arabes et leurs représentants ». Il a rajouté que les Arabes sont « des associés légitimes » au gouvernement changement qu’il compte mener avec Benny Gantz.

Photo Moshé Shaï / Flash 90