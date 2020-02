Itamar Ben-Gvir a une nouvelle fois montré son immaturité politique lors d’une conférence de presse: il a proposé au Premier ministre qu’Otsma Yehoudit se retire de la course en échange de toute une série de conditions, chacune positive en soi mais dont la plupart est impossible à appliquer en l’état: annulation des Accords d’Oslo et engagement à ne pas créer d’Etat ou d’autonomie palestiniennes sous aucune forme, cessation immédiate de versement d’argent qatari au Hamas, modification de la commission de désignation des juges, annulation du contrôle du Waqf sur le mont du Temple, annulation du compromis sur le Kotel, et évacuation de l’avant-poste bédouin illégal de Han El-Ahmar.

Ben-Gvir s’est dit toujours convaincu qu’Otsma Yehoudit entrera à la Knesset, malgré les sondages trés pessimistes, et « qu’il est le seul garant de la formation d’une coalition de droite qui atteindrait 61 sièges ».

Photo Amir Lévy / Flash 90