C’est le 22 septembre prochain que l’Onu organisera le vingtième anniversaire de la tristement célèbre conférence de Durban de 2021 (Afrique du Sud) qui devait être consacrée à « la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance ». Or cette conférence fut détournée de ses objectifs par une kyrielle de pays et ONG qui se livrèrent à un déballage immonde d’antisionisme et d’antisémitisme. L’une des « vedettes » de cette conférence avait été le président iranien de l’époque, Mahmoud Ahmadinejad, qui avait notamment juré de « rayer Israël de la carte ».

Certains pays ont déjà annoncé qu’ils ne se rendront pas à cet événement pour ces raisons: les Etats-Unis, le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni. Le porte-parole du gouvernement canadien a été très clair : « Le Canada est préoccupé par le fait que le Processus de Durban a été et continue d’être utilisé pour promouvoir un sentiment anti-israélien et comme forum pour l’antisémitisme. C’est pourquoi nous ne prévoyons pas d’assister ou de participer aux événements entourant le 20e anniversaire de la Déclaration de Durban ».

Pour l’Europe, seule la Hongrie a fait savoir qu’elle ne sera pas de la partie, mais la France n’y toujours pas fait connaître sa position.

