Deux grandes organisations de la francophonie israélienne, ALLIANCE-KIAH et ADIR ISRAËL, ont décidé d’unir leurs forces pour concevoir un programme éducatif et social à l’intention de la jeunesse israélienne : le centre MAHANAÏM se tiendra pendant 15 jours, du 3 au 17 août 2021, dans le village de jeunes de Ben-Shemen, au centre du pays.

Ce programme a pour ambition de permettre à 100 enfants et jeunes de 8 à 15 ans répartis en trois groupes d’âges, filles et garçons, sous la direction d’une équipe de 20 éducateurs, animateurs et enseignants, de vivre ensemble un moment fort. Basé sur les méthodes de l’éducation informelle, il alliera le plaisir et le loisir, le sport, la vie en communauté et l’apprentissage de connaissances.

Ce projet, nouveau dans le paysage israélien, s’appuie sur plusieurs constats et s’inspire de différents principes. Nous savons par expérience que l’éducation est le meilleur moyen de faciliter l’intégration des olim.

Nous savons que les temps de loisirs favorisent les échanges entre enfants et jeunes, et permettent de dépasser les difficultés.

Nous savons aussi que les enfants sont les premiers à payer le coût des crises et que pendant un an et demi, ils ont particulièrement souffert de la crise sanitaire que nous avons tous traversée.

MAHANAÏM est un vrai projet de mixité sociale entre israéliens de souche et olim ‘hadashim, qui réunira des enfants venant de tout milieu.

L’introduction d’ateliers et de temps d’enseignements dans un cadre de vacances, modèle peu connu, est un autre défi que ce programme se fixe pour objectif de relever : les jeunes pourront suivre des ateliers de langues – en priorité, l’hébreu et le français –, d’informatique, d’études juives, etc. Ces ateliers seront ludiques et dispensés par des enseignantes et des enseignants très compétents.

C’est grâce au soutien de nos partenaires, qui nous permettent d’attribuer d’importantes bourses, que ce projet peut se réaliser, et en particulier QUALITA, la Fondation Matanel, la Fondation Summer camps et le Consulat général de France à Tel-Aviv.