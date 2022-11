Le Premier ministre sortant, Yaïr Lapid, a envoyé une lettre à 50 chefs d’Etat étrangers au sujet du vote à venir à l’Assemblée générale de l’ONU sur la résolution de l’Autorité palestinienne concernant »l’occupation israélienne ».

La résolution dispose que le Tribunal International de la Haye doit être saisi afin de définir »l’occupation continue d’Israël » comme définitive et non provisoire. Les Palestiniens demandent de revenir sur la définition adoptée par l’ONU dans la résolution 242 au lendemain de la Guerre des Six Jours, dans laquelle la présence d’Israël dans les territoires dits »occupés » devait prendre fin dans le cadre de négociations: des territoires en échange de la paix. Les Palestiniens estiment que la situation sur le terrain équivaut à une annexion et demande au Tribunal international de statuer de l’attitude à adopter vis-à-vis d’Israël en terme de sanctions, boycott et mesures opérationnelles.

Cette résolution a été adoptée le 12 novembre dernier par la commission de l’ONU pour la politique de décolonisation par 98 voix pour, 17 contre et 52 abstentions.

Elle doit désormais être portée devant l’Assemblée générale de l’ONU afin d’entrer en vigueur. La diplomatie israélienne tente donc de faire échouer la procédure.

Dans sa lettre, Yaïr Lapid demande aux dirigeants de 50 Etats de s’opposer à la résolution palestinienne. Il écrit: »Cette résolution est le résultat d’un effort concerté visant à isoler Israël, à discréditer nos préoccupations légitimes en matière de sécurité et à délégitimer notre existence même. »

Le Premier ministre sortant a ajouté que le statut des territoires contestés devrait faire l’objet de négociations directes entre Israël et l’Autorité palestinienne, et que porter la question devant la cour pénale internationale contrevient au principe de négociations directes accepté par la communauté internationale et fera le jeu de la extrémistes.

La lettre a été envoyée, notamment, aux dirigeants de: Grande-Bretagne, France, Croatie, Roumanie, Bulgarie, Pays-Bas, Slovaquie, Lettonie, Géorgie, Brésil, Uruguay, Pérou et Vietnam.