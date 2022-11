Dr David Shapira, historien et guide, à l’occasion du 75ème anniversaire du vote du plan de partage de la Palestine et de l’impact de la Shoah sur ce vote : « C’est la Shoah et la conscience d’avoir laissé les Juifs se faire massacrer qui a conduit les 33 pays à voter en faveur de la création d’un Etat Juif. Et la France, il faut le rappeler, avait voté pour ».