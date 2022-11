On connait l’identité du terroriste qui a perpétré l’attentat à la voiture bélier ce matin, à la station service à l’entrée du yishouv Kohav Yaakov sur la route 60.

Il s’agit de Raani Abou Ali, 45 ans, père de 5 enfants. Il disposait d’un permis de travail en Israël et était employé dans le supermarché Rami Lévy d’Ariel.

Il a été éliminé par les combattants de Tsahal après avoir tenté de s’enfuir.

Le président du conseil régional du Binyamin, Israël Gantz, s’est rendu sur les lieux de l’attentat. »Face au terrorisme arabe à Jérusalem, dans le Binyamin et dans tout le pays, nous devons lutter de manière à saper la volonté des terroristes de poursuivre leur combat contre l’Etat d’Israël ».

Le futur Premier ministre, Binyamin Netanyahou a transmis ses voeux de bon rétablissement à la jeune femme de 20 ans qui a été gravement blessée dans cet attentat et a félicité les forces de sécurité pour avoir éliminé le terroriste.

Rami Lévy a réagi à l’information selon laquelle le terroriste était employé par un magasin de sa chaine de supermarchés: »Toutes les personnes qui travaillent dans la chaine Rami Lévi ont reçu l’autorisation du Shabak. Nous avons procédé à toutes les vérifications nécessaires pour nous assurer que nos employés ne représentent pas un danger. Chaque attentat me perturbe qu’il s’agisse d’un de mes employés ou pas. Cela me dérange beaucoup. Nos supermarchés sont un symbole de coexistence et ils continueront à l’être. Des bêtes sauvages ne nous arrêteront pas. Un de leurs objectifs est de détruire ces acquis. Nous n’avons pas le droit de l’accepter ».