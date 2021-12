Vidéo scandaleuse sur le Mont du Temple

La différence criante de traitement entre musulmans et juifs sur l’Esplanade Temple s’est une nouvelle fois manifestée. Cette fois-ci, c’est une voiture de mariés qui a été filmée circulant sur le site le plus important du peuple juif. Avec ces images, on ne peut pas ne pas avoir en tête les tracas, les consignes strictes voire les humiliations que la police israélienne impose aux fidèles juifs qui veulent se rendre sur le Mont du Temple et qui ne jouent pas au football, ni ne manifestent avec des slogans de haine, ni ne roulent en voiture…

Vidéo :