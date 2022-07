Les primaires se préparent au sein du Likoud, tous les candidats commencent à faire campagne afin d’être placés en bonne position sur la liste pour les élections du 1er novembre.

Selon la constitution du parti, le chef possède trois places sur la liste qu’il peut donner à qui bon lui semble. Ces places réservées sont à des numéros bien précis, lors des dernières élections, par exemple, il s’agissait de la 10e, de la 26e et de la 36e place.

Binyamin Netanyahou est donc en train de réfléchir aux personnalités qui pourraient remplir ces cases. Une de ces trois places est réservée à Idit Silman. Cette ancienne députée de Yamina avait démissionné au mois d’avril de la coalition, contribuant à précipiter sa chute. Le Likoud veut ainsi récompenser son courage politique.

L’autre membre de Yamina qui pourrait recevoir une place est Nir Orbach. Ce dernier, après de longues hésitations, avait suspendu sa participation à la coalition puis beaucoup tergiversé quant à une éventuelle démission qui aurait fait tomber le gouvernement. Finalement, Naftali Bennett ne lui aura pas laissé le temps de se décider et de faire le pas, puisqu’il a décidé de la dissolution de la Knesset. Par conséquent, au sein de l’opposition on se sent moins redevable envers Orbach et il pourrait se retrouver hors de la liste du Likoud.

Binyamin Netanyahou voudrait proposer une place à Gal Hirsh, ancien officier de Tsahal qui avait été pressenti pour être chef de la police. Sa candidature avait été torpillée de l’intérieur par des éléments qui s’opposaient à sa nomination. Des procédures de justice avaient été lancées contre lui dans des affaires présumées de corruption et de malversations. Elles auront eu raison de lui, puisqu’il renoncera au poste de chef de la police. Il se sera battu sept ans pour prouver le caractère infondé des accusations contre lui. Sa société a fait faillite, il est tombé malade du cancer et sa famille a souffert pendant toutes ces années, en raison de ce qui ressemble aujourd’hui à une cabale contre lui.

Netanyahou pourrait vouloir le remettre sur le devant de la scène. Il jouit d’une certaine popularité surtout après les révélations sur l’acharnement juridique injustifié dont il a fait l’objet. Les qualités qui avaient poussé le ministre de la Sécurité intérieure de l’époque – Guilad Erdan – à le pressentir pour le poste de chef de la police, reconnues par tous ceux qui ont croisé son chemin à l’armée et dans le monde des affaires, en font un personnage qui pourra toucher un large public. Netanyahou espère ainsi se tourner vers des électeurs qu’il ne parvient pas à toucher.