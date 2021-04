L’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) a confirmée que l’Iran a mis sa menace à exécution et a commencé samedi à produire de l’uranium enrichi à 60%, un taux jamais atteint par la République islamique. Cette nouvelle violation de l’accord de Vienne a été réalisée sur le site nucléaire de Natanz, récemment gravement endommagé par une attaque cybernétique. En plus de gagner du temps pour poursuivre son programme, la tactique de l’Etat-terroriste iranien est claire : multiplier les violations de l’accord afin d’obtenir une position de force dans de futures négociations avec les Etats-Unis et les pousser à lever toutes les sanctions en échange d’un retour à ce que Téhéran s’était engagé lors des accords de Vienne. Les Iraniens refusent par ailleurs catégoriquement toute modification à cet accord avec son élargissement à son programme balistique et à son soutien au terrorisme.

Le cabinet politico-sécuritaire israélien se réunira dimanche pour discuter des récents développements concernant le volet iranien.

Photo ar130405 / Pixabay