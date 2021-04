Lors d’un meeting à Ramat Gan à l’invitation du vice-ministre Yoav Kich, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a énuméré les objectifs du gouvernement qu’il aimerait former ainsi que les défis et menaces auxquels fera face l’Etat d’Israël sur les plans diplomatique et sécuritaire. Il a souligné alors la nécessité de former un gouvernement national, fort et stable. Il a ensuite lancé un appel à Betzlalel Smotritch, Naftali Benett et pour la première fois publiquement à Gideon Saar : « Mettons toutes les considérations personnelles de côté et formons un gouvernement de droite dont l’Etat d’Israël a tant besoin. J’appelle Gideon Saar et lui dis : ‘Le Likoud est votre maison. Vous avez grandi dans cette maison. Vous y serez accueilli à bras ouverts ! Ce n’est pas moment de former un gouvernement de gauche. Venez nous rejoindre et nous formerons ensemble un gouvernement de droite stable afin d’assurer l’avenir du pays. Nous croyons tous en cela, alors faisons-le ensemble et nous fêterons Yom Haatsmaout prochain dans le cadre d’un gouvernement de droite stable! »

Le député David Bittan s’est joint à l’appel du Premier ministre ainsi qu’à celui lancé par des maires, adjoints au maires et présidents de branches locales du Likoud.

Netanyahou propose une série de « stimulants » à Gideon Saar…

Le Premier ministre et le Likoud dont prêts à aller loin afin de convaincre Gideon Saar de renoncer à son refus de siéger dans un gouvernement Netanyahou. Selon la chaîne ‘Hadashot 12, la parti Tikva Hadashah Saar se verrait proposer le poste de président de la Knesset pour Zeev Elkin et plusieurs postes ministériels ainsi que celui de vice-Premier ministre pour Gideon Saar. Jusqu’à présent, Binyamin Netanyahou ne voulait pas aller si loin, de crainte de voir d’autres députés Likoud menacer de quitter le parti et exercer du chantage, mais l’impasse politique actuelle ne laisser guère le choix au Premier ministre.

Mais dans la classe politique on estime que les chances que Gideon Saar accepte un tel revirement sont très faibles.

Photo Gili Yaari / Flash 90