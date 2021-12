A l’occasion de la fin de son mandat d’ombudsman (autorité chargée de recueillit les plaintes du public), le juge David Rosen a voulu remercier une série de personnes pour leur contribution. Parmi elles figure Shaï Glick, directeur-général de l’organisation de droite de défense des droits de l’homme Betzalmo (à ne pas confondre avec B’Tzelem !). Dans son message, David Rosen remercie Shaï Glick pour son activité en faveur de l’amélioration du système judiciaire : « A l’approche de la fin de mon mandat, je souhaite vous remercier personnellement pour votre contribution à l’amélioration du travail de ceux qui représentent l’Etat dans les différentes instances judiciaires (…) Sans vos interventions, nous n’aurions pas pu atteindre nos objectifs de renforcer l’Etat de droit et le système judiciaire et donc, la confiance de la population. Je suis convaincu que notre institution continuera à fonctionner avec détermination et efficacité et continuera à être une adresse accessible pour quiconque se voit lésé par l’attitude des représentants de l’Etat dans les instances judiciaires. Bravo et fasse que se multiplient des gens tels que vous qui ont devant les yeux le bien du système judiciaire et qui luttent pour cela ».

Betzalmo, dont la devise est « droits de l’homme dans un esprit juif » agit également avec énergie contre les organisations qui combattent Israël sous couvert de défense des droits de l’homme et d’autres principes universels, et qui bénéficient de financements étrangers. Shaï Glick de l’ancien député du Likoud Yehouda Glick.

Photo Illustration