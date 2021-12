L’ancien archevêque sud-africain Desmond Tutu est décédé à l’âge de 90 ans. S’il fut l’une des grandes figures du conbat non-violent contre l’apartheid dans son pays, et obtint pour cela le prix Nobel de la paix en 1984, le prélat fut aussi un critique virulent de l’Etat d’Israël qu’il n’hésita pas à comparer au régime sud-africain du temps de l’apartheid. Parmi ses déclarations fielleuses celle qui affirmait que les « ‘Palestiniens’ paient le prix du sentiment de culpabilité de l’Occident à cause de la Shoah ». Il soutenait le boycott et avait accusé Israël de « crimes de guerre » après l’Opération « Sunmer Rains » en 2006.

Photo Wissam Nassar / Flash 90