L’ambassadeur d’Israël à l’ONU Guilad Erdan a adressé une lettre au secrétaire général de l’ONU pour lui demande d’intervenir d’urgence dans le dossier du contentieux entre Israël et le Liban à propos de démarcation des eaux territoriales. L’enjeu est de taille car la zone disputée contient des gisements de gaz naturel. Alors que des pourparlers sont en cours depuis des mois par intervalles sous égide américaine, le gouvernement libanais a publié la semaine dernière un nouvel appel d’offre en direction pour des compagnies internationales d’extraction.

Cette lettre fait suite à plusieurs interventions de Guilad Erdan ces derniers mois, après que les autorités libanaises prennent des initiatives unilatérales sur une question qui est en cours de négociations. L’ambassadeur écrit notamment : « Le gouvernement d’Israël fait savoir son opposition à toute action libanaise se fera sans son accord. Israël s’oppose à toute initiative économique interdite par le Liban dans la zone maritime en question, notamment la cession à des tiers de droits de forage ou prospection de ressources naturelles dans les zones maritimes sur lesquelles Israël revendique des droits souverains ou une autorité juridique. Israël demande au gouvernement libanais de retirer sans délai l’appel d’offres et de s’abstenir de toute initiative opposée à la volonté d’Israël dans les zones sous souveraineté israélienne… »

Les négociations entre les deux pays ont officiellement député au mois d’octobre 2020 mais elles piétinent à cause de l’emprise du Hezbollah sur le pays, qui a des positions maximalistes sur ce dossier. On comprend aisément pourquoi l’organisation terroriste chiite et son suzerain iranien tiennent à tout prix à s’emparer de ressources naturelles…

Photo illustration