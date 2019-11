L’ancien Premier ministre travailliste Tony Blair était l’invité du Board of Deputies of Britsih Jews, l’organisme faîtier des organisation juives britanniques. Il y a prononcé une discours très applaudi dans lequel il a dénoncé les dérives antisémites de son propre parti sous la direction de Jeremy Corbyn et a exprimé un soutien appuyé à Israël.

Tony Blair a accusé une partie de la gauche britannique d’avoir pris fait et cause pour les islamistes et cité en exemple ce qui se passe dans les campus universitaires où la haine envers Israël tourne ouvertement à l’antisémitisme. Concernant son propre part, le Labour, l’ancien Premier ministre a dit: « Ce qui se passe aujourd’hui au sein de ce parti est une honte et il y a de véritables luttes internes autour de cette question ». « Nous devons expliquer ce qu’est le sionisme et pourquoi l’Etat d’Israël a besoin de notre soutien » a recommandé Blair sous les ovations, soulignant qu’il est aujourd’hui plus facile d’avoir une discussion rationnelle sur Israël avec certains pays du Moyen Orient qu’avec la gauche!

Tony Blair a également accordé un satisfecit au gouvernement israélien pour sa politique envers la bande de Gaza, propos rares dans la bouche de dirigeants occidentaux.

Photo Miriam Alster / Flash 90