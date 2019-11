Je dois le reconnaître, je me suis largement trompé sur Guy Mardel ! J’avais, comme de nombreuses personnes, résumé sa carrière, au titre de l’Eurovision : « N’avoue jamais »!

Après une rencontre intense et palpitante, sans aucun tabou, j’ai réalisé à quel personnage non conventionnel j’avais à faire ! Il m’a tout avoué, même l’inavouable sur son client au Chorus Café, François Mitterrand. J’en suis encore tout bouleversé… ! A quelques jours de la tournée Chorus Café, découvrez tout sur Guy Mardel.

Avraham Azoulay : Avec »N’avoue jamais », vous avez obtenu la 3e place au concours de l’Eurovision en 1965. Pour autant votre carrière ne se résume pas à ce succès.

Guy Mardel : Lorsque l’on m’a demandé à 20 ans, quel était mon objectif, j’ai répondu, d’être encore là dans 40 ans. Pour y parvenir, j’ai compris que je ne devais pas suivre les sentiers battus du show business, mais suivre ma route. Je crois avoir eu plusieurs vies, tellement j’ai eu la chance de réaliser de nombreux projets. En fait, j’ai toujours été là où on ne m’attendait pas. Lorsque ma chanson est choisie pour l’Eurovision, je suis étudiant en droit. A cette époque, j’avais monté un orchestre de jazz et de fil en aiguille, j’ai fait des rencontres qui m’ont permis de faire des disques. Quand la proposition de représenter la France à l’Eurovision m’a été faite, je n’étais pas vraiment un chanteur expérimenté, mais j’ai raconté à l’ORTF que je chantais depuis l’âge de 5 ans et je leur ai promis d’être sur le podium. Le défi a été relevé.

Par la suite, il a fallu assurer. Je suis parti en tournée avec Claude François.

A.A.: Comment s’est passé votre collaboration avec Claude François, on le décrit souvent comme caractériel?

G.M.: Je dois être la seule personne avec laquelle Claude François ne s’est pas disputé. Il avait, en effet, des colères, mais pour ma part, je n’y prêtais pas attention. Je m’enfermais dans ma loge et je préparais mes travaux pratiques de droit. Parce que pour rassurer mes parents, j’ai fini mes études de droit en parallèle.

Nous nous entendions très bien avec Claude François, il a même été mon témoin de mariage civil avec Enrico, pour mon premier mariage.

A.A.: Et de là, comment avez-vous continué votre carrière?

G.M.: Alors que tout le monde s’attendait à ce que je poursuive comme chanteur, j’ai décidé de produire des nouveaux chanteurs, puis des émissions de télévision. Dans ce projet, mes études de droit m’ont d’ailleurs beaucoup servi et j’ai compris que l’on ne faisait jamais rien en vain.

J’ai produit de grandes émissions, dont »Le Sport en fête » présenté par Michel Drucker, ou encore une émission avec Guy Lux. C’est par mon intermédiaire que Michel Fugain a fait sa première télé.

A.A.: Vous avez aidé beaucoup de personnes à faire leurs premiers pas. Le Chorus Café que vous avez créé par la suite avait-il aussi cette vocation ?

G.M.: Le Chorus Café était un restaurant, dans lequel je chantais tous les jours, sauf le Shabbat. Beaucoup de stars y ont défilé. On y jouait la musique des années 60-70 et la salle était complète. C’est aussi là que Michel Boujenah testait ces premiers sketchs. Aujourd’hui, je comprends qu’Hachem m’a utilisé pour transmettre.

A.A.: Quel souvenir marquant gardez-vous des années Chorus Café?

G.M.: Je suis reconnaissant envers Hachem de m’avoir accordé la réussite. Des personnalités comme Johnny sont passées par mon restaurant. Ce qui me reste particulièrement en mémoire, c’est la venue de François Mitterrand, deux semaines après la Guerre du Golfe. Pendant tout Shabbat, je reçois des appels d’un numéro que je ne connais pas. A la sortie de Shabbat, on essaie encore de me joindre. Je décroche : »Allô, ici la Présidence de la République ». Au début j’ai cru à un canular. Mais non. Le Président Mitterrand faisait annoncer sa venue, le soir-même dans mon restaurant. J’ai foncé sur place, prévenu mes équipes. J’ai modifié les horaires de la soirée pour caler mon spectacle sur les heures de présence de Mitterrand. Il est arrivé avec une jeune fille qu’il a présentée comme sa nièce et qui était en fait sa fille, Mazarine. Il a passé une bonne partie de la soirée avec nous, il a mangé, il a chanté.

A.A.: Vous parlez beaucoup d’Hachem. Quel a été votre rapport au judaïsme ?

G.M.: Je suis né en Algérie, à Oran. Comme tous les Juifs d’Algérie, nous cherchions surtout à être français, l’Algérie étant un département français. Nous étions traditionnalistes, à la maison nous mangions cacher. Arrivé en France, je pensais surtout à faire des études et à rencontrer des filles. Mais nous avions un lien communautaire fort, mon père était le président de la communauté de Versailles : il y a fait construire le mikvé, a obtenu l’agrandissement du cimetière juif et encore beaucoup d’autres actions. Mon premier vrai contact spirituel a été quand j’avais 14 ans. Mon mère a fait une endocardite et son pronostic vital était engagé. J’ai alors prié Dieu. Finalement, la spiritualité a toujours eu une place dans ma vie. C’est d’ailleurs ce qui a été la pierre d’achoppement avec ma première femme. Elle était carriériste et recherchait les mondanités, moi je cherchais de la spiritualité.

A.A.: Aujourd’hui, vous portez la kippa, vous étudiez 9 heures par jour. Comment s’est déroulé cette évolution?

G.M.: Lorsque j’ai ouvert le Chorus Café, j’avais 42 ans. Pour la première de ma vie professionnelle, j’ai décidé de prendre un associé : Hakadoch Barou’h Hou. C’est à cette période que j’ai commencé à suivre des cours de Torah, que j’ai commencé à comprendre la profondeur de nos textes. J’allais aux cours du Rav Sitruk. J’avais pris conseil auprès de Rabbi David Pinto, pour pouvoir ouvrir le restaurant Shabbat sans m’y trouver.

Petit à petit, j’ai étudié de plus en plus et, en effet, aujourd’hui, j’étudie 9 heures par jour et j’en suis heureux. Avec le recul, je sais que chaque tournant dans ma vie, chaque décision était guidés par Dieu pour que j’arrive à Jérusalem, et que je puisse étudier toute la journée.

A.A.: Et ce mode de vie est compatible avec chanter sur scène?

G.M.: Chanter, c’est partager, c’est procurer de la joie. Je ne vois pas ce qui serait incompatible avec la Torah au contraire. Au niveau où je suis aujourd’hui, ce que je fais sur scène me semble en harmonie. J’ai des musiciens et des choristes masculins et pour le moment, cela me convient. Je me fais une joie de monter bientôt sur scène à nouveau, je suis resté un artiste avec une âme d’enfant. Je suis très reconnaissant envers Hachem de tout ce qu’Il m’a permis de faire jusqu’à aujourd’hui.

A.A.: Votre alya en 2003 a-t-elle signifié que la page de la France était tournée?

G.M.: Non, je n’ai aucune raison de tourner la page. Pendant les trois premières années, je faisais deux semaines en Israël, deux semaines en France, et le Chorus Café fonctionnait toujours. Je m’étais dit que j’arrêterais quand je sentirais que je suis déconnecté du public. Un soir où je jouais au piano, mon esprit était occupé par une souguiya de guemara, j’ai compris que c’était la fin de Chorus Café. Je n’ai jamais eu aucun regret. La France m’a donné une chance, je lui ai rendu ce qu’elle m’avait donné. Je suis triste de voir ce qu’elle devient.

A.A.: L’actualité vous inquiète?

G.M.: Lorsque j’ai fait mon alya, mes deux derniers enfants, de mon 2e mariage, étaient au collège. Je disais qu’ils n’auraient pas d’avenir en France, et on me prenait pour un fou. Aujourd’hui, beaucoup me disent que j’étais un visionnaire. Mais il ne s’agit pas que d’un problème français. Toute l’Europe est concernée, ce sont des nations vieillissantes.

A.A.: Est-il facile d’être juif en France, d’après vous?

G.M.: Les goyim ne nous respectent que lorsque nous sommes vraiment nous-mêmes et que nous nous assumons comme Juifs. J’ai pu le vérifier à de maintes reprises. C’est cela la clé. Nous ne devons pas nous sentir supérieurs, mais différents et assumer cette différence.

A.A.: Et en Israël, comment voyez-vous l’actualité?

G.M.: Je suis inquiet de la fracture grandissante entre religieux et laïcs. Pour moi, un Juif est un Juif. Moi aussi, il y a quelques années, je n’étudiais pas. A nous, de donner envie aux laïcs de se rapprocher de l’étude et de la pratique. A mon niveau, j’essaie de montrer à quel point la Torah est belle.

A.A.: Le Chorus Café débarque en Israël pour une tournée dans les prochains jours. Dans quel état d’esprit êtes-vous ?

G.M.: Je suis très enthousiaste, d’autant que je vais retrouver deux de mes musiciens avec lesquels je jouais au Chorus Café et qui ont fait leur alya. Lors des répétitions, c’était beau de voir comme les automatismes revenaient rapidement. Nous allons mettre le feu, pendant près d’une heure et demi, avec certaines de mes chansons et les tubes des années 60-70.

A.A.: Avez-vous encore d’autres projets?

G.M.: Il n’y a pas d’âge pour avoir des projets. Je viens de terminer une comédie musicale, entre deux mass’het de guemara, sur la création de l’Etat d’Israël. Je cherche maintenant les moyens pour la porter sur scène.

Chorus Café

Lun 18/11, Netanya

Dim 24/11, Jérusalem

Mar 26/11, Tel Aviv

Réservations: www.culturaccess.com / 073-2160486