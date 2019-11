Mon enfant raconte des mensonges. Comment réagir face à un enfant qui a tendance à raconter des mensonges ? Et face à un adolescent ou pré-adolescent ?

Stella Thérapeute: « Mentir » ou « exagérer », « déformer » la vérité, font partie d’une période normale du développement de l’enfant. Jusqu’à l’âge de 7 ans, les enfants n’ont pas conscience de l’impact du mensonge.

Les jeunes enfants disent souvent des petits mensonges sans mauvaises intentions. Il faut savoir qu’un enfant peut mentir pour éviter de se faire punir ou par peur de décevoir son entourage, en général ses parents. Il va surtout essayer de cacher quelque chose qu’il a fait et dont il a honte, par exemple il a cassé un objet, ou il a volé un bonbon dans un magasin. À cet âge, il ne fait pas encore bien la différence entre les bonnes ou mauvaises actions. Il ne réfléchit pas non plus aux conséquences.

Avant 6 ans, un enfant ne fait pas encore bien la différence entre la réalité et l’imaginaire. Il peut donc déformer la vérité pour se rendre intéressant.

Par exemple, il ment sur le métier de ses parents, il peut inventer qu’il a un animal de compagnie, ou que sa grand-mère a des pouvoirs magiques. Ces « mensonges » sont plutôt l’interprétation des désirs de l’enfant. C’est maladroit mais pas calculé.

Parfois, le mensonge peut camoufler une faible estime de soi, surtout à l’adolescence : mentir pour se faire accepter à l’école, pour être comme ses camarades …parce que l’enfant se sent dévalorisé.

En tant que parent, il est important de ne pas considérer le mensonge systématiquement comme un problème. Essayez d’en comprendre la cause si c’est fréquent.

Un enfant cesse habituellement de mentir vers 6 ans lors de l’entrée au CP alors qu’il fait mieux la différence entre l’imaginaire et la réalité et qu’il comprend le sens du bien et du mal.

Quand le mensonge devient-il un problème ?

Quand l’enfant fait mieux la différence entre les bonnes et les mauvaises actions, en école primaire. Il pourrait alors faire exprès de mentir pour obtenir ce qu’il désire. Le mensonge peut devenir un problème s’il fait partie du quotidien de votre enfant.

Il faut alors en parler avec lui afin de comprendre pourquoi il ment. A-t-il peur de votre réaction ? Peur d’être puni ? Veut-il se rendre intéressant ? Cherche-t-il de l’attention ? Dites-lui qu’il n’a pas besoin de mentir pour être aimé. Redonnez lui confiance en lui.

Voici quelques conseils pour encourager votre enfant à dire la vérité :

Félicitez votre enfant quand il dit la vérité, même si c’est pour avouer une bêtise. Trouvez ensemble une façon de réparer son geste.

Expliquez-lui pourquoi c’est important de dire la vérité et que grâce à cela les gens auront confiance en lui. Montrez-lui le bon exemple. Si vous lui mentez, ou si vous mentez devant lui à votre entourage, comment voulez-vous qu’il comprenne ces valeurs ?

Mettez des mots sur l’émotion que vit votre enfant ou encore sur ses désirs. Vous l’aiderez ainsi à comprendre pourquoi il n’a pas dit la vérité.

Évitez d’avoir une réaction trop agressive lorsque vous découvrez son mensonge, ça pourrait l’inciter à recommencer.

Aidez-le à comprendre la différence entre l’imaginaire et la réalité. Par le jeu par exemple : jouez à faire semblant. Le jeu chez l’enfant est thérapeutique.

Pour les petits mensonges du style » la petite souris quand l’enfant perd sa dent » ne vous culpabilisez pas : un jour, votre enfant n’y croira plus, mais en gardera de beaux souvenirs.

Sensibilisez les enfants à l’importance de dire la vérité à l’aide de vos paroles et du bon exemple que vous lui donnez. Utilisez de petites histoires sur la morale des mensonges/vérités pour lui faire prendre conscience.

Lorsque l’enfant devient adolescent, il ment pour obtenir ce qu’il veut ou pour éviter une sanction.

Étant en opposition avec ses parents, il peut vouloir échapper aux règles de la maison pour avoir plus de liberté par exemple.

Il faut mettre votre ado en confiance et beaucoup lui parler pour qu’il n’ait pas envie de mentir.

Expliquez lui l’importance de dire la vérité, pour lui, pour SA vie.

Félicitez-le s’il vous avoue des choses même après avoir menti.

Pour éviter les mensonges chez les plus grands, il faut privilégier la communication.

N’oubliez pas que l’enfant par peur d’être puni, va préférer mentir plutôt qu’avouer. C’est à vous de le mettre à l’aise pour lui donner l’envie de se confier.

L’adolescence aussi est une période fragile où l’enfant grandit mais se retrouve coincé entre le monde des adultes et celui des enfants. Il ne sait pas où se situer et n’a pas assez de maturité pour mesurer les conséquences de ses mensonges.

Si vous donnez l’habitude à votre enfant, de beaucoup parler, de libérer ses frustrations, de mettre des mots sur ses émotions, vous éviterez les mensonges, les cachotteries, les exagérations.

Acceptez aussi que votre enfant ne soit pas parfait. Et que vous non plus. Nous avons déjà tous menti pour nous sortir d’une affaire compliquée ou par honte…

A bientôt,

Stella Psychothérapeute et Sophrologue pour enfants et adultes à Netanya.

Téléphone 0537707059

Facebook: Stella Thérapeute