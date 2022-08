Le magazine Time Out a effectué un classement des villes les plus sympas du monde et un autre des meilleures villes au monde.

Pour le premier classement, ont été pris en compte les activités nocturnes et autres attractions de la vie de tous les jours. La ville de Tel Aviv arrive en deuxième position derrière l’américaine Chicago.

Pas moins de 93% des personnes interrogées ont indiqué y apprécier particulièrement la nourriture et les restaurants: »Tel Aviv est pleine de magasins pop-up, de bars, de galeries d’art qui pour la plupart sont abritées dans des bâtiments Bauhaus. Dans la ville, on ressent toujours une touche méditerranéenne brute ».

En revanche, la ville blanche dégringole dans le classement des meilleures villes au monde. Cette étude était basée, après deux années de crise sanitaire, sur les lieux de promenade et de loisirs que proposent les différentes villes. A la surprise générale c’est Edimbourg en Ecosse qui décroche la première place suivie de Medellin en Colombie. Si les années précédentes, Tel Aviv figurait en bonne position dans la première dizaine les années précédentes, elle n’est classée que 31e actuellement.

Parmi les 10 premières villes du classement de 2022, on ne trouve pas non plus Paris, mais en revanche Berlin est 8e, Marakech 7e et Prague 6e.