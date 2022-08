Par Simon Skira pour Actualité Juive numéro 1650

Le Maroc et Israël envisagent de renforcer encore le lien entre Rabat et Tel Aviv après presque deux ans de reprise des relations diplomatiques. Ils envisagent de transformer leurs bureaux de liaison en ambassades. Une initiative saluée par l’Association d’amitié Israël-Maroc. Depuis la visite de Yaïr Lapid dans le royaume, l’été dernier, la relation s’est affermie.

Ce voyage a été un moment historique, au cours duquel Nasser Bourita a déclaré que le Maroc avait, jusqu’à présent, mis en oeuvre les engagements contenus dans l’accord du 22 décembre 2020, qui avait tracé une feuille de route pour activer la reprise des relations maroco-israéliennes. Il avait souligné que les missions diplomatiques étaient opérationnelles, que des accords avaient été signés et que des visites officielles avaient été échangées, en plus de la coopération sectorielle, sur la « bonne voie ».

Parmi les dispositions les plus marquantes de l’accord figurent l’autorisation de vols directs entre le Maroc et

Israël, la reprise immédiate des contacts officiels entre les responsables israéliens et marocains et l’établissement

de relations diplomatiques, sans compter la coopération dans divers domaines.

Les deux années de la reprise des relations entre Rabat et Tel Aviv ont vu une grande dynamique au niveau des visites mutuelles et des accords signés dans plusieurs domaines, notamment le domaine militaire, où, enfin, un accord de coopération sécuritaire a été signé, qu’Israël a décrit comme « sans précédent ». D’autres accords ont été signés dans des domaines liés l’économie, la technologie et l’eau. Une récente visite de la ministre israélienne de l’Intérieur au Maroc et une prochaine visite du ministre des Affaires étrangères marocain en Israël ne peuvent qu’aller dans le sens de ce renforcement des relations entre les deux pays.

Toutefois, les relations ont encore besoin de se renforcer avec l’aide de toutes les bonnes volontés. Au-delà des relations officielles, les sociétés civiles des deux pays doivent créer une nouvelle dynamique.

Dans l’Association d’amitié Israël-Maroc, nous estimons que beaucoup de travail attend les deux pays pour renforcer cette reprise non seulement aux niveaux diplomatique et économique, mais aussi, aux niveaux culturel et humain. Dans ce sens, nous avons prévu d’organiser de nombreuses délégations et aussi plusieurs actions qui auront pour but de renforcer les relations entre les deux peuples.

Par Simon Skira, Secrétaire général de la Fédération française du judaïsme marocain – Paris

Pour s’abonner : https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeF6Ikwr-2Dc…/viewform