Hayamin Hahadash

Rav Elie Kling, Directeur de Hemdat Hadarom

1) Je pense qu’il serait dommage de ne pas profiter 4 ans encore de la stature internationale, de l’expérience et de l’intelligence politique de Netanyahou. Je n’oublierai pas de quelle manière à la fois digne et habile il sut résister aux 8 années durant lesquelles un président américain hostile et populaire tentait d’affaiblir Israël depuis la Maison Blanche. Qui d’autre que lui aurait pu le faire?

2) La politique sécuritaire de Bibi vient à nouveau de montrer ses limites: ses différents ministres de la défense (Yaalon, Liberman et Bibi lui-même) se sont montrés incapables de gérer la situation dangereuse héritée de l’évacuation irresponsable du Goush Katif: remettre le Hamas à sa place sans embraser inutilement la région. Pire: sans la perspicacité de Bennett, même le danger des tunnels n’aurait pas été évalué correctement.

3) Depuis la révolution constitutionnelle de Aaron Barak, le délicat équilibre entre les pouvoirs exécutif et judiciaire a été dangereusement brisé, au point qu’il est devenu urgent de redonner au gouvernement la capacité d’appliquer ses décisions. Seule Ayelet Shaked a montré qu’elle avait la volonté, le courage et les capacités de recadrer la Cour Suprême et de limiter les pouvoirs des conseillers juridiques.

4) Bennett a pris conscience, un peu tard il est vrai, du moment historique que vit actuellement la communauté juive de France, du formidable potentiel qu’elle représente pour l’alya et de l’énorme responsabilité qui pèse sur le gouvernement si celui-ci ne se montrait pas à la hauteur de l’enjeu. Dans le cadre de son ministère, il a aussitôt pris les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes que rencontrent les enfants francophones scolarisés et mis au point avec Qualita un programme ambitieux d’accueil et d’intégration. Seule l’anticipation des élections a ralenti la mise en place du programme.

5) Non seulement Yomtob Kalfon est un homme intègre et bourré de talents mais c’est aussi un ami. Et puis, il a épousé une Hemdatienne, ce qui prouve qu’il a aussi bon goût!Bref, je vote Shaked et Bennett!