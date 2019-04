Jair Bolsonaro, en visite en Israël depuis le 31 mars, a été accueilli par le premier ministre Benjamin Netanyahu. Et c’est à l’unisson que les deux chefs d’État ont invité Neymar et le surfeur brésilien Gabriel Medina à visiter l’Etat hébreu………Détails et vidéo………

“S’il vous plaît, venez nous voir. Vous êtes tous les deux invités, Neymar et Medina. Amenez tout le monde avec vous”, a lancé Benjamin Netanyahu tout sourire.

Une invitation à laquelle Neymar a répondu favorablement. La vidéo montre en effet le footballeur du PSG s’adressant aux deux dirigeants, depuis un lieu différent: “Bonjour Bibi et Bolsonaro ! Merci de nous avoir invités. Israël, nous arrivons !”, a lancé le Brésilien.

Contrairement à bon nombre de sportifs et personnalités brésiliennes, Neymar n’a jamais clairement pris position pour ou contre Jair Bolsonaro.

Sa rupture avec une actrice brésilienne avait été un temps présentée comme une conséquence de ses opinions politiques, mais l’ex-compagne du footballeur avait balayé ces remarques, sans pour autant donner les raisons de leur séparation.

L’actuel dirigeant du Brésil entretient de son côté des relations très cordiales avec le premier ministre israélien.

Le 1er avril, il s’est rendu aux côtés de Benjamin Netanyahu au Mur des Lamentations, un geste sans précédent diplomatique: pendant des décennies, les dirigeants étrangers se sont gardés d’apparaître avec un dirigeant israélien sur ce site sacré du judaïsme pour ne pas sembler prendre position sur des questions hautement sensibles de souveraineté.

Une attitude qui n’est pas sans rappeler celle de Donald Trump, qui a d’ailleurs félicité à de multiples reprises son homologue brésilien.

Source Huffpost Maghreb

