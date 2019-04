Ezéchiel 45.16 – 46.18 –

16 Tout le peuple du pays sera astreint à cette redevance pour le prince d’Israël. 17 Mais au prince incomberont les holocaustes, oblations et libations, lors des fêtes, des néoménies et des sabbats, de toutes les solennités de la maison d’Israël : c’est lui qui présentera l’expiatoire et l’oblation, l’holocauste et le rémunératoire pour faire propitiation en faveur de la maison d’Israël. » 18 Ainsi parle le Seigneur Dieu : « Au premier mois, le premier du mois, tu prendras un jeune taureau sans défaut et tu purifieras le sanctuaire. 19 Le pontife prendra du sang de cet expiatoire et l’appliquera au poteau de l’édifice, aux quatre angles de la saillie de l’autel et au poteau de la porte du parvis intérieur. 20 Ainsi feras-tu le sept du mois à l’intention de celui qui aurait péché par inadvertance ou erreur, et vous purifierez l’édifice.



21 En ce premier mois, le quatorzième jour du mois, aura lieu pour vous la Pâque, fête célébrée sept jours, pendant lesquels on mangera des azymes. 22 Le prince offrira, ce jour-là, pour lui et pour tout le peuple du pays, un taureau comme expiatoire. 23 Les sept jours de la fête, il offrira en holocauste à l’Eternel sept taureaux et sept béliers sans défaut, chacun des sept jours ; plus, comme expiatoire, un bouc par jour. 24 Pour oblation, il présentera une êpha [de farine] par taureau et une êpha par bélier, avec un hîn d’huile par êpha. 25 Au septième mois, depuis le quinzième jour du moisépoque de la Fête il procédera pareillement durant sept jours : même expiation et même holocauste, même oblation et même [quantité] d’huile. »